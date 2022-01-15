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15 января 2022, 17:35

Погромы в Казахстане, фото: t.me/shot_shot, globallookpress.com

У убитой в Казахстане россиянки Марии Ким остались трое детей. Сейчас дети находятся со своей бабушкой по линии отца. После развода с мужем уроженка города Тавда Свердловской области Мария Ким одна растила детей. Ей было 26 лет.

В Казахстане в городе Тараз Жамбылской области у Марии Ким живет ее отец. В этом городе она училась и работала. Она имела вид на жительство в Казахстане.

Молодую многодетную маму застрелили 6 января. О гибели гражданки РФ стало известно 14 января, сообщили сотрудники посольства России в Казахстане. Ким, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, а не от ножевых ранений, как сначала написали СМИ.

Брат Марии Сергей рассказал, что она возвращалась домой с работы, несла своим детям торт, на нее напали недалеко от подъезда. По его словам, сестру застрелили в упор,- пишут "Известия". "У них не было никакой связи, поэтому нам дозвонились и сообщили только 10 числа", — рассказал он.

По словам Сергея, Мария "была идеальная мама, для своих детей она делала всё, да и не только для своих". В гостях у Сергея они с детьми "из бисера плела, игры устраивала и конкурсы". "Человек-зажигалочка. Она не пила и не курила, была человеком-одуванчиком", — рассказал брат о погибшей сестре.

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