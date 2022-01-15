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В полиции Жамбылской области Казахстана заявили, что причиной гибели россиянки стало огнестрельное ранение

, 10:00 Источник: РИА "Новости"

В полиции Жамбылской области Казахстана заявили, что причиной гибели россиянки стало огнестрельное ранение
протест в Казахстане, t.me/ kazfreee/globallookpress.com

Гражданка Российской Федерации, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения. Об этом заявили в субботу в департаменте полиции региона.

Согласно последней информации, М. Ким имела вид на жительство в Казахстане. Россиянка, по данным полиции, погибла в результате огнестрельного ранения в ходе погромов. Данные о ножевых ранениях, появившиеся в СМИ ранее, не соответствуют действительности.

Подчеркивается, что к настоящему моменту следователи приступили к работе над данным делом.

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