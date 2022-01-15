Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан

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15 января 2022, 07:50 Источник: РИА "Новости"

Ил-76, mil.ru

Самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности вылетели из Казахстана. Об этом сообщили утром в субботу в Минобороны России.

Уточняется, что подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане погрузили военную технику в самолеты и покинули Алма-Ату.

Подчеркивается, что личный состав и техника подразделений ВДВ будут доставлены пятнадцатью Ил-76 и тремя Ан-124 на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Впоследствии военнослужащие вернутся в пункты постоянной дислокации.

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