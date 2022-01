Самые необычные судебные процессы

Аргументы Недели → В мире 13+

15 января 2022, 17:04 Анна Елизарова,

«Встать, суд идёт!» — звучит всегда в начале судебного процесса, но иногда вслед знаменитой фразе нужно добавить: «...и со смеху не падать!».

В США с 1992 года даже учреждена специальная премия «Приз Стеллы» за самые смехотворные и при том выигрышные судебные дела. Приз получил это название в честь 79-летней Стеллы Любек, которая отсудила у компании «Макдоналдс» 640 тысяч долларов за то, что кофе в картонном стаканчике оказался слишком горячим. Уронив его на себя, женщина получила ожоги третей степени. А так как на стакане не было написано, что его не стоит держать в руках более тридцати секунд, мадам Любек была признана пострадавшей. «Макдоналдсу» пришлось выплатить ей возмещение морального, физического и материального ущерба и написать на всех стаканчиках с горячими напитками «Осторожно, горячо!».

Еще один американский случай — Тимоти Дюмушель из Висконсина в 2004 году подал в суд на телекомпанию, посчитав, что по вине телевидения его супруга потолстела, а дети превратились в «лентяев, только и знающих, что переключать каналы». А за пару лет до этого американец Эдвард Брюер попытался отсудить у госпиталя Провиденса 2 000 000 000 долларов. Он обвинял администрацию в том, что из-за их халатности, он изнасиловал одну из пациенток.

Также, из нелепых ситуаций — падение и перелом лодыжки за 780 000 долларов. В большом мебельном магазине жительница Техаса Кэтлин Робертсон столкнулась с 6-летним ребенком и упала. Суд постановил, что магазин, не позаботившийся создать детскую игровую комнату и вынудивший ребенка развлекаться доступными ему средствами, должен выплатить Кэтлин компенсацию. Тот факт, что ребенок был сыном самой миссис Робертсон, никого не заинтересовал.

В 2011 году обезьяну хотели признать автором фотографии: в джунглях Индонезии макака по имени Наруто завладела фотокамерой британского фотографа Дэвида Слейтера и сделала ставший знаменитым автопортрет с улыбкой. Проблемы начались тогда, когда сэлфи обезьяны начали использовать Википедия и калифорнийский блог Techdirt. Они не заплатили за размещение фотографии и пометили ее как свободную для использования, ведь снимок сделала макака сама, а значит, человек не может иметь на него авторских прав. Организация PETA (People For The Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное обращение с животными») подала иск в американский суд, требуя признать обезьяну автором фотографии, имеющим право на вознаграждение за ее использование. Процесс продолжался в судах Сан-Франциско в течение двух лет, и в конце концов Слейтер достиг мирового соглашения с PETA и защитил свои права на авторство фотографии, при этом обязуясь жертвовать четверть возможных доходов фонду по защите обезьян.

Но сами организаторы «Премии Стеллы» считают главным украшением своей коллекции Мерва Гразински из Оклахома-сити. В 2003 году он купил себе автофургон фирмы «Уиннебаго». В первой поездке Мерв разогнался до 110 км/ч, установил круиз-контроль и, встав с водительского кресла, отправился в трейлер — сварить себе чашечку кофе и полюбоваться чудесными видами из окон. Но, сделать этого не получилось: трейлер на огромной скорости съехал с дороги и завалился. Два года суд изучал это сложное, запутанное дело, после чего вынес решение: так как никто не сообщил Мерву четким и простым текстом, что во время движения автотранспорта водителю постоянно нужно находиться за рулем, фирма «Уиннебаго» предоставляет Гразински новый трейлер и выплачивает ему 1 750 000 долларов в качестве компенсации. Теперь инструкция к трейлерам «Уиннебаго» начинается с огромной, набранной жирным шрифтом памятки: «Помните: если вы ведете машину, опасно бросать руль и выходить из кабины!»

В России тоже не мало нелепых судебных случаев. В 2005 году NASA запустила на орбиту зонд Deep Impact. Зонд преследовал исследовательскую цель – он должен был столкнуться с изучаемой кометой, спровоцировать её взрыв, а затем забрать на изучение материал, образовавшийся в результате этого взрыва. Астролог Марина Бай подала в суд на NASA, потребовав от космического агентства 175 млн фунтов. По ее мнению, действия NASA просто недопустимы, они являются «актом террора по отношению ко всему мирозданию». Один из московских судов признал право астролога на иск, однако доказать свою правоту госпоже Бай не удалось.

Иногда суду приходится разбираться и с обиженными влюбленными. Житель Екатеринбурга подал в суд на свою возлюбленную, которая бросила его. Он требовал вернуть все подарки, а именно — цветы, печенье, шоколад, кружку и даже открытки. Суд отказал истцу, так он не смог доказать вину ответчика. Между ними не было соглашения, и мужчина не смог предоставить документальные подтверждения вручения подарков.

В последнее время таких обращений в суд все больше. Приходиться разбирать самые немыслимые и нелепые заявления и отвечать на каверзные вопросы, возникшие в ходе процесса. Кто-то жалуется на причину своей лени, кто-то на компанию, хотя виноват сам. Цель одна — заработать денег легким путем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости