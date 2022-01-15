Avia.pro: военные ВСУ могут попытаться посеять панику в столице ДНР с помощью ударов из гаубицы, пригнанной к аэропорту Донецка

Аргументы Недели → В мире 13+

15 января 2022, 16:23 Источник: Avia.pro

Стрельба из самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика», MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут попытаться посеять панику в столице самопровозглашенной ДНР с помощью ударов из гаубицы, пригнанной к аэропорту Донецка. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Работающая на востоке Украины миссия ОБСЕ зафиксировала, что ВСУ подогнали 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» к Донецкому аэропорту. Портал Avia.pro пишет, что расположение орудия позволяет атаковать из него столицу ДНР. Авторы сайта полагают, что киевские военные могут попытаться спровоцировать панику в городе посредством нанесения артиллерийских ударов. В числе вероятных целей для них интернет-ресурс назвал автомобильные и железные дороги, жилые дома, нефте- и газохранилища.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Александр Жилин предрек, что Россия может разместить свои вооружения в республиках Донбасса в случае переброски комплексов НАТО на украинскую территорию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости