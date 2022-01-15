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15 января 2022, 15:37

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

У Европы нет достаточных военных ресурсов, чтобы остановить возможное «вторжение» Российской Федерации на Украину. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах итальянской прессы.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия якобы готовит нападение на соседнюю страну. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Corriere della Sera пишет, что «Москва скучает по сфере влияния, которая была у нее при царях и при СССР». При этом, как отмечает издание, у государств Европы нет достаточных военных ресурсов, чтобы остановить вероятное «вторжение» России на украинскую территорию. «Новая модель европейской обороны» — на деле пока лишь пустые слова, полагает Corriere della Sera.

«Если падет Украина, то Европа увидит российские войска у своих границ», — прогнозируется в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Александр Жилин заявил, что РФ может разместить свое оружие в республиках Донбасса в случае переброски комплексов НАТО на Украину.

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