Отставной полковник Кнутов: военные Украины могут бросить против сил ДНР и ЛНР установки «Шилка» в случае наступления в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

15 января 2022, 10:54 Источник: «ПолитРоссия»

Стрельба из ЗСУ-23-4М «Шилка», MOD Russia / globallookpress.com

Украинские военные могут бросить против сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4М «Шилка» в случае наступления в Донбассе. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил российский эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Специалист прокомментировал для журналистов новость о том, что Вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение отремонтированные установки «Шилка». По словам Кнутова, благодаря очень высокой плотности огня данное оружие можно применять при атакующих действиях. Отставной полковник отметил, что ВСУ могут бросить «Шилки» против сил республик Донбасса, если организуют наступательную операцию в регионе.

«Конечно, "Шилку" можно будет бросить на Донбасс. И она будет очень эффективна в наступлении. Потому что с помощью нее можно будет подавлять долговременные огневые точки, укрепления, пулеметные точки, позиции гранатометчиков», — сказал Юрий Кнутов.

Ранее сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко озвучил мнение, согласно которому руководство Украины от начала войны с Россией удерживает лишь «дикий страх».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости