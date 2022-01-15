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Киевский политолог Бортник: следующим президентом Украины может стать Виталий Кличко

, 10:25

Киевский политолог Бортник: следующим президентом Украины может стать Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко, Jan Woitas / globallookpress.com

Следующим украинским президентом может стать мэр столицы страны Виталий Кличко. Такой вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил киевский политолог Руслан Бортник.

Он отметил, что «возможна схема, при которой Кличко может стать следующим президентом Украины». Бортник указал на то, что мэр Киева «хорошо узнаваем как спортсмен и у него низкие антирейтинги». По словам эксперта, Кличко способен обойти действующего главу государства Владимира Зеленского, если окажется с ним во втором туре выборов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко высказал точку зрения, согласно которой украинские власти от начала войны с Россией удерживает лишь «дикий страх».

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