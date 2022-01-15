Аналитик Жилин: боевики «Талибана» могут зайти на участки границы России с Казахстаном, если двинутся из Афганистана вдоль Каспия

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) могут зайти на участки границы России с Казахстаном, если двинутся из Афганистана вдоль Каспия. Об этом в беседе с интернет-СМИ заявил отечественный военный аналитик Александр Жилин.
Эксперт высказал мнение, согласно которому российско-казахстанская граница «вся сквозит и ее надо закрывать».
«Если талибы двинутся из Афганистана вдоль Каспия, то теперь уже понятно, что Казахстан их пропустит без всякого сопротивления и они могут зайти на незащищенные участки границы», — отметил Жилин.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, вьетнамский портал Soha написал, что в случае промедления Москвы с отправкой миротворцев «ситуация в Казахстане оказалась бы в руках турок».
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