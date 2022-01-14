Soha: в случае промедления России с отправкой миротворцев «ситуация в Казахстане оказалась бы в руках турок»

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14 января 2022, 11:34

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

В случае промедления Российской Федерации с отправкой миротворцев «ситуация в Казахстане оказалась бы в руках турок». Об этом говорится в публикации, размещенной во вьетнамском сегменте интернета.

В начале года в Казахстане вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки. На фоне этого в страну были переброшены миротворцы ОДКБ.

Как пишет портал Soha, если бы РФ промедлила с отправкой контингента, «ситуация в Казахстане оказалась бы в руках турок». В процитированном материале высказано предположение, согласно которому переброска сил ОДКБ стала «превентивным ударом» Москвы по Анкаре. Она могла вмешаться в казахстанские события, если бы РФ замешкалась, отмечает сайт.

Ранее ресурс Soha указал на то, что при подавлении беспорядков в Казахстане военные использовали российские системы радиоэлектронной борьбы.

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