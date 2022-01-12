Soha: при подавлении беспорядков в Казахстане военные страны использовали российские системы РЭБ

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12 января 2022, 14:34

Военный, MOD Russia / globallookpress.com

При подавлении массовых беспорядков в Казахстане военные страны использовали российские системы радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в публикации, размещенной во вьетнамском сегменте интернета.

Портал Soha пишет, что в ходе подавления вспыхнувших некоторое время назад беспорядков казахстанские военные применяли российские комплексы РЭБ «Леер-3». Сайт отмечает, что с помощью данных систем 6 января была отключена сотовая связь в таких городах, как Алма-Ата и Нур-Султан.

Лишившись связи друг с другом, группы участников волнений не смогли координировать свои действия и оказались нейтрализованы, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее, политолог Евгений Сатановский высказал мнение о том, что события в Казахстане являются «цветной революцией, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами».

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