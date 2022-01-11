Политолог Сатановский: если Казахстан рухнет, то Россия — следующая на очереди

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11 января 2022, 10:49 Источник: ВЗГЛЯД

Флаг Казахстана, GTW / globallookpress.com

Если Казахстан рухнет, то Российская Федерация — следующая на очереди. Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ озвучил отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт высказал точку зрения о том, что происходящее в Казахстане, где некоторое время назад вспыхнули массовые беспорядки, является «цветной революцией, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами». Если Казахстан рухнет, то Россия — следующая на очереди, предрек Сатановский. По словам аналитика, «в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя».

Ранее сообщалось, что портал Strategic Culture выступил с предположением, согласно которому казахстанские волнения могли стать попыткой США подорвать решимость Москвы бросить вызов НАТО.

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