Если Казахстан рухнет, то Российская Федерация — следующая на очереди. Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ озвучил отечественный политолог Евгений Сатановский.
Эксперт высказал точку зрения о том, что происходящее в Казахстане, где некоторое время назад вспыхнули массовые беспорядки, является «цветной революцией, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами». Если Казахстан рухнет, то Россия — следующая на очереди, предрек Сатановский. По словам аналитика, «в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя».
Ранее сообщалось, что портал Strategic Culture выступил с предположением, согласно которому казахстанские волнения могли стать попыткой США подорвать решимость Москвы бросить вызов НАТО.
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