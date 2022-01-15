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Сайт Avia.pro: российский военный корабль смог незаметно для флота Великобритании подойти к побережью страны

, 08:56 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: российский военный корабль смог незаметно для флота Великобритании подойти к побережью страны
Корабль, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Один из военных кораблей Российской Федерации смог незаметно для флота Великобритании подойти к побережью страны. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что российскому военному судну неустановленного типа «удалось чрезвычайно близко подойти к побережью Великобритании со стороны Дуврского пролива». Как отмечается в процитированном материале, «из данных, представленных местными жителями», следует, что корабль не сопровождался силами Королевского флота. Это означает, что судно осталось незамеченным британскими ВМС, указывает сайт.

Ранее в субботу тот же интернет-ресурс допустил, что в ответ на поддержку США Украины, борющейся с республиками Донбасса, Россия может начать зачищать Сирию от проамериканских сил.

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