Сайт Avia.pro: российский военный корабль смог незаметно для флота Великобритании подойти к побережью страны

Один из военных кораблей Российской Федерации смог незаметно для флота Великобритании подойти к побережью страны. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что российскому военному судну неустановленного типа «удалось чрезвычайно близко подойти к побережью Великобритании со стороны Дуврского пролива». Как отмечается в процитированном материале, «из данных, представленных местными жителями», следует, что корабль не сопровождался силами Королевского флота. Это означает, что судно осталось незамеченным британскими ВМС, указывает сайт.
Ранее в субботу тот же интернет-ресурс допустил, что в ответ на поддержку США Украины, борющейся с республиками Донбасса, Россия может начать зачищать Сирию от проамериканских сил.
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