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Глава финского МИД Хаависто: у Финляндии в настоящее время нет планов вступления в НАТО

, 19:33 Источник: ТАСС

Глава финского МИД Хаависто: у Финляндии в настоящее время нет планов вступления в НАТО
Фото: pixabay.com

Планы вступления Финляндии в Североатлантический альянс в настоящее время не обсуждаются, сообщила в пятницу газета  Ilta-Sanomat со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Пекка Хаависто.

«Финляндия не обсуждает с НАТО вступление [в альянс]», -цитирует главу МИД издание. По его словам, подобный проект сейчас не планируется и «финская политика безопасности остается неизменной».

В канун Нового года президент страны Саули Ниинистё в своей новогодней речи заявил, что требования России по гарантиям безопасности, выдвинутые к США и НАТО, «противоречат европейскому порядку», а Финляндия «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама».

Ранее военный эксперт Виктор Баранец предположил, что если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, Российская Федерация нацелит свои ракеты на ее стратегические объекты.

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