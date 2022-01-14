Глава финского МИД Хаависто: у Финляндии в настоящее время нет планов вступления в НАТО

Планы вступления Финляндии в Североатлантический альянс в настоящее время не обсуждаются, сообщила в пятницу газета Ilta-Sanomat со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Пекка Хаависто.
«Финляндия не обсуждает с НАТО вступление [в альянс]», -цитирует главу МИД издание. По его словам, подобный проект сейчас не планируется и «финская политика безопасности остается неизменной».
В канун Нового года президент страны Саули Ниинистё в своей новогодней речи заявил, что требования России по гарантиям безопасности, выдвинутые к США и НАТО, «противоречат европейскому порядку», а Финляндия «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама».
Ранее военный эксперт Виктор Баранец предположил, что если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, Российская Федерация нацелит свои ракеты на ее стратегические объекты.
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