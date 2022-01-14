Политолог Александр Храмчихин: «семья» Назарбаева слишком много на себя взяла

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14 января 2022, 17:59 Источник: "Свободная пресса"

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев, akorda. kz/globallook.com

В Казахстане устали от «семьи» Назарбаева. Это продемонстрировали события, произошедшие в республике в первые дни нового года и начавшийся сейчас сбор подписей за возвращение прежнего названия столицы и переименование всех улиц, носящих имя первого президента страны. Такое мнение высказал «Свободной прессе» российский политолог Александр Храмчихин.

«Видимо, казахстанцы стали реально и очень сильно не любить своего елбасы, потому что его «семья» — в широком смысле этого понятия, — слишком много взяла на себя. И в первую очередь, это вопросы коррупции», — считает Храмчихин.

По мнению политолога, события начала года в Казахстане, получившие наиболее острое развитие на юге страны, не следует воспринимать как нечто неожиданное. Внутриклановый конфликт во власти зрел давно.

«Я полагаю, что это могло быть кем-то спровоцировано. Там идет борьба за власть, что сейчас, на мой взгляд, почти не скрывается. Если упрощать: клан Токаева против клана Назарбаева. Впрочем, насколько у Токаева существует собственный клан, я не знаю. Но, конечно же, существуют его единомышленники, те, кто стоит за его спиной, и кто готов продвигать Токаева ради каких-то собственных интересов», — резюмирует Храмчихин.

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