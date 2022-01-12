Президент Казахстана Токаев призвал окружение Елбасы поделиться с простым народом деньгами

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12 января 2022, 18:32 Источник: rbc.ru

Фото: globallookpress.com

За время правления Нурсултана Назарбаева в Казахстане появились весьма состоятельные бизнесмены. Нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев надеется, что они смогут помочь простому казахстанскому народу.



Для цели, озвученной президентом, создан фонд «Народу Казахстана», который должен будет заниматься решением проблем в социальной сфере.



«Благодаря первому президенту — Елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Пришло время отдать должное народу Казахстана. Помогать ему на системной и регулярной основе», — заявил Токаев.



По данным Forbes, состояние дочери Назарбаева Динары и ее супруга Тимура Кулибаева оценивается почти в $3 млрд на каждого. Они владеют основными бизнес-активами в равных долях. Супругам принадлежит мажоритарная доля в крупнейшем по объему активов банке страны — Народном банке Казахстана.



Кулибаеву также принадлежат активы, связанные с производством и реализацией автомобильного топлива, скачок цен на которое, собственно, и стал поводом для начала протестов в западных районах Казахстана. Кулибаев владеет британской Nostrum Oil & Gas, контролирующей нефтедобытчика и производителя сжиженного углеводородного газа (СУГ) «Жаикмунай». В 2020 году его компания Joint Technologies приватизировала крупную автозаправочную сеть в более 300 АЗС. До этого бизнесмен уже владел сетью автозаправок GasEnergy.



По данным Financial Times, Кулибаев получил десятки миллионов долларов на схемах, связанных со строительством газопровода из Центральной Азии в Китай. Евразийский трубопроводный консорциум, поставлявший трубы для газопровода, якобы передавал Кулибаеву 70% прибыли от перепродажи стали для этих труб российским предприятиям.



Еще одна дочь Назарбаева - Алия, по сведениям казахстанских СМИ, была первым учредителем компании «Оператор РОП», которая с 2015 года администрирует утилизационный сбор за реализуемые в стране автомобили, автокомпоненты и товары в упаковке и распоряжается полученными средствами. По некоторым данным, на начало 2020 года компания, которая не публикует отчетность, получила 220 млрд тенге (около $500 млн). 11 января Токаев поручил правительству прекратить утилизационный сбор «Оператором РОП».

«Этим должна заниматься государственная организация», - заявил президент.



Алия замужем за гендиректором национального оператора магистральных трубопроводов Казахстана «КазТрансОйл» Димашем Досановым. На прошлой неделе британская газета The Telegraph писала, что Алия купила в Лондоне дом стоимостью более $10 млн. Всего же, по данным издания, младшая дочь Назарбаева вывела из страны в офшорные юрисдикции более $300 млн, которые получила после продажи долей в неназванных казахстанских компаниях. На эти деньги были куплены самолет Challenger Bombardier стоимостью около $25 млн, а также контрольный пакет в швейцарском банке CBH.



В свое время и сам Назарбаев призывал казахстанских миллиардеров из Forbes отдать дань государству.



«Выглядят красиво, накрашенные все, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам позволил заработать Казахстан - страна наша, государство. Так давайте вкладывать сюда. Всякие офшоры - все это чепуха», - говорил он в 2016 году.



В настоящее время в глобальном списке миллиардеров Forbes несколько представителей от Казахстана, среди которых супруги Кулибаевы.



Первую строчку с состоянием $4,7 млрд последние четыре года занимает главный владелец крупного производителя меди KAZ Minerals Владимир Ким. Второй в списке - казахский бизнесмен и однофамилец Владимира Кима Вячеслав Ким ($4,2 млрд). Известно, что он непосредственно связан с семьей Назарбаева. Партнером Вячеслава по бизнесу ранее был племянник первого президента Казахстана Кайрат Сатыбалды.



Бывшему управляющему делами администрации Назарбаева Булату Утемуратову принадлежит один из крупнейших в стране банков — ForteBank, доли в компаниях «КаР-Тел» и Sky Mobile (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Киргизии), золотодобывающей RG Gold, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, а также казахская франшиза Burger King.



Казахстанский Forbes считает, что по степени влиятельности бизнесмены Кулибаев и Утемуратов находятся на первом и вторых местах, Владимир и Вячеслав Ким — на третьем и четвертом. На пятом месте — Кайрат Боранбаев, состояние которого оценивается в $590 млн.





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