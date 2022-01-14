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Сайт Sohu: «Наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает сильнейшее давление на Соединенные Штаты»

, 14:17 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт Sohu: «Наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает сильнейшее давление на Соединенные Штаты»
Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Наличие у Российской Федерации стратегических ракетоносцев Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

«Ту-160 стал сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком мирового класса, этот самолет до сих пор актуален», — пишет портал Sohu.

Как отмечает сайт, на фоне того, что американские B-1 морально устаревают и постепенно списываются, Ту-160 продолжают оставаться максимально опасными боевыми машинами. В процитированном материале констатируется, что действующие российские самолеты «подверглись многочисленным модификациям, по итогам которых они получили значительные улучшения».

«Наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает сильнейшее давление на Соединенные Штаты», — указывает китайский ресурс.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Федоров озвучил мнение, согласно которому Москве нужно пригрозить США ударом по ядерному полигону в Неваде для подтверждения серьезности своих намерений.

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