Депутат Госдумы Федоров: России нужно пригрозить США ударом по ядерному полигону в Неваде для подтверждения серьезности намерений
14 января 2022, 12:09
Российской Федерации следует пригрозить Соединенным Штатам ударом по ядерному полигону в Неваде для подтверждения серьезности своих намерений. Соответствующую точку зрения высказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
«У США есть полигон для испытания ядерного оружия в Неваде, мы вполне можем предупредить их, что мы ударим по этому полигону ядерной боеголовкой, чтобы они убрали оттуда своих военных. Так как это военный объект, гражданских там не будет», — заявил парламентарий в эфире YouTube-канала «БЕЛРУСИНФО».
По словам Федорова, Москве нужно пойти на такую угрозу для подтверждения серьезности своих намерений.
В среду в Брюсселе состоялись переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц назвал данные переговоры «сложными».
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