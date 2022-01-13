Шольц назвал «сложными» переговоры России и стран Запада

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13 января 2022, 21:27 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, фото:Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что переговоры западных стран с Россией по гарантиям безопасности являются сложными. Так он прокомментировал прошедшее в Брюсселе заседание Совета РФ-НАТО.

«Мы сейчас видим многочисленные переговорные форматы – между Россией и США, в рамках Совета Россия-НАТО, в ОБСЕ ведутся переговоры, предпринимаются попытки найти конструктивный путь. Это сложно – все видят это. Но это и в той же степени важно ... Люди видят, как сильно нужны переговоры с Россией … то, что мы сейчас видим, является дополнительной причиной продолжать идти этим путем: четко проговаривать … если дойдет до военной активности против Украины, то это будет дорого стоить … необходимо использовать все каналы переговоров, чтобы создать перспективы для Европы, которые делали бы возможной общую безопасность»,- высказал канцлер Германии.

Парламентарий добавил, что территориальная целостность является неотъемлемой частью общей безопасности. По его словам, правительство ФРГ работает в различных форматах над этим. Шольц уточнил, что министр иностранных дел Анналена Бербок тесно координируемся по этому вопросу.

Ранее постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Россия не получила адекватного ответа от западных стран на предложения по гарантиям безопасности.

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