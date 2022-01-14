Брижит Макрон сообщила, что слухи о ее трансгендерности появились из-за изменений в генеалогическом древе

Аргументы Недели → В мире 13+

14 января 2022, 13:58

Брижит Макрон, фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брижит Макрон, супруга французского лидера Эммануэля Макрона, рассказала, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе.

«Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо ... И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо»,- поделилась первая леди в эфире радиостанции RTL France.

По ее словам, ей потребовалось 5,5 дня с адвокатом, чтобы удалить информацию о том, что она якобы мужчина. Брижит добавила, что уже четыре года ведет борьбу с травлей.

Ранее сообщалось, что слухи о том, что супруга президента Франции трансгендер, стали распространяться в соцсетях при активной поддержке политических противников Эммануэля Макрона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости