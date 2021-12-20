Жена французского президента Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она трансгендер

Жена Эмманюэля Макрона Брижит подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она якобы сделала операцию по смене пола, сообщает телеканал BFMTV.
Как утверждает телеканал, слухи о том, что первая леди Франции трансгендер, стали распространяться в соцсетях при активной поддержке политических противников президента. Первоначально эта информация была опубликована в журнале Faits & Documents. Авторы публикации утверждали, что Брижит Макрон раньше носила имя Жан-Мишель Тронье (Тронье – это ее девичья фамилия).
Супруга президента Франции Брижит старше его на 24 года. Она была его учителем французского языка. Общих детей у супругов нет, Макрон усыновил троих детей Брижит от первого брака.
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