Олимпийский чемпион Брюс Дженнер: «Я женщина. Это моя истинная сущность»

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3 мая 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Олимпийский чемпион Брюс Дженнер, отец Кендалл и Кайли Дженнер, завоевавший золотую медаль по десятиборью, решил сменить пол в возрасте 65 лет и стал Кейтлин.

Дженнер родился 28 октября 1949 года в городе Маунт Киско, в 60 километрах от Нью-Йорка. В школьные годы успеваемость у него была не очень, зато мальчик преуспевал в спорте, показывая прекрасные результаты в баскетболе, футболе и легкой атлетике. После окончания школы в 1968 году Брюс получил футбольную стипендию и продолжил образование в Грейсленд-колледже в Айове, однако в итоге он стал не футболистом, а атлетом, так как в первый же год учебы получил травму колена и, по совету тренера, после выздоровления занялся десятиборьем.

В 1973 он переехал в Калифорнию, где параллельно с работой в страховой компании начал усиленно готовиться к соревнованиям. В 1975 выиграл чемпионат Франции и стал рекордсменом в Юджине (Орегон). Затем в течение 1976 вначале он превзошел собственный результат на состязаниях в США, а затем стал триумфатором Олимпиады в канадском Монреале. Вскоре он ушёл из большого спорта, приобрел самолет и создал собственную авиакомпанию «Bruce Jenner Aviation». Он был введен в Зал Славы легкоатлетов США, а также написал несколько книг.

Поначалу Брюс жил вполне обычной "мужской" жизнью. Первой избранницей бывшего спортсмена стала Кристи Скотт. Они поженились в 1972, в период учебы в колледже. В течение десяти лет совместной жизни у них появилось двое детей – сын Берт, названный в честь погибшего в автокатастрофе брата Дженнера, и дочка Кассандра.

В 1981 году 32-летний атлет женился на экс-подруге Элвиса Пресли артистке Линде Томпсон. У пары родились сыновья Брэндон и Броди. Однако Брюс уже тогда чувствовал себя не в своей тарелке, вскоре они развелись.

Третьей супругой Брюса в 1991 стала Крис Кардашян, подарившая ему дочерей – Кендалл и Кайли. Также он стал отчимом Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, детей Крис от предыдущего брака.



В 2015 году олимпийский чемпион поразил общественность, объявив о смене пола. Вскоре он появился на обложке Vanity Fair и назвал свое новое имя – Кейтлин, а также дал сразу несколько интервью, рассказав свою историю: «Брюс ушел, понимаете? Все! Быть Кейтлин лично для меня намного интереснее, чем жить так, как я прежде жила. И это моя самая большая победа, важнее всех моих олимпийских побед. Просыпаться утром и просто быть собой — это большое счастье», – заявил он.



Он также отметил, что детям было сложно принять такие перемены, но они приняли его новый облик: «Во время этого разговора я чувствовала ту самую свободу быть тем, кем я на самом деле являюсь, при этом не отвергая свою роль отца. Мои дети — моя большая победа. Я испытываю невероятную гордость, наблюдая, как они строят свою жизнь и ежедневно».



Уже после смены пола, Кейтлин призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством: «Когда мне было восемь или девять лет, я впервые надел мамино платье. Я очень боялся быть пойманным, поэтому быстро вернул одежду матери на место. Я шел к этому всю свою жизнь. Мне было очень тяжело. Я не мог ночами спать, ходил по комнате часами с громким стуком в сердце. Я думал о том, чтобы взять пистолет и поставить точку. Моя боль, с которой я жил столько лет, закончилась бы за одну секунду. Но я не смог пойти на такой шаг».

После таких откровенных интервью все пять дочерей от брака с Крис и она сама написали слова поддержки:

Крис Дженнер: «25 лет он был моим мужем и отцом моих детей. Теперь он мой герой».

Ким Кардашьян: «Мой отец — моя гордость, мой герой. Брюс, я тебя люблю».

Хлоя Кардашьян: «Только что закончила смотреть интервью. Папа, я так горжусь тобой, ты мой герой».

Кортни Кардашьян: «Я горжусь своим отцом. С таким бесстрашием и мужеством можно изменить мир. Для меня честь — находиться рядом с тобой, Брюс».

Кендалл Дженнер: «Я очень горжусь тобой, папа. Я люблю тебя, мой герой».

Кайли Дженнер: «Мой ангел за Земле!»

«Если вы просыпаетесь утром, радуетесь новому дню и вам есть чем заняться, — это прекрасно. Найти любимое дело довольно сложно. И я хочу, чтобы моим детям это удалось. Не быть собой — это очень тяжело. Надеюсь, что, когда я доберусь до жемчужных ворот рая, Бог скажет, что я проделала отличную работу, вырастила прекрасных детей и изменила мир, и разрешит мне в них войти», – поделилась Кейтлин.