Министр информации Казахстана назвал «понятными» обвинения в русофобии, но «исчерпанными»

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14 января 2022, 12:02

Аскар Умаров, фото: astana.gov.kz

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал обвинения в русофобии. Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков напомнил о негативных высказываниях главы Мининформа о русских.

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел»,- пояснил он в интервью Sputnik Казахстан.

Также Умаров добавил, что с большим уважением относится к российской истории и памяти Великой Отечественной войны. Министр добавил, что ВОВ – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. По его словам, война априори не могла быть чужой, поскольку коснулась каждой семьи.

«Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы»,- продолжил он.

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