Business Insider: «любимый» боевой самолет Конгресса США A-10 Thunderbolt не продержится долго в случае войны с Россией

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14 января 2022, 10:34 Источник: «ПолитРоссия»

Штурмовики A-10 Thunderbolt, Tech. Sgt. Christopher Drzazgows / globallookpress.com

«Любимый» боевой самолет Конгресса США A-10 Thunderbolt не продержится долго в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах зарубежных СМИ.

Business Insider пишет, что главным козырем американских штурмовиков A-10 Thunderbolt, которые начали эксплуатироваться во второй половине 1970-х годов, является вооружение. Машина имеет одиннадцать внешних узлов подвески для размещения средств радиоэлектронного противодействия, топливных баков, бомб и ракет.

Несмотря на свои преимущества, на данный момент A-10 Thunderbolt устарел, отмечает издание. Оно указывает, что военные США неоднократно пытались снять A-10 с вооружения, однако против этого выступали американские законодатели.

«Любимый» боевой самолет Конгресса не продержится долго, если разгорится война с РФ, предрекает Business Insider.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский портал Sohu спрогнозировал, что залпа одной модернизированной российской подлодки проекта «Антей» хватит для уничтожения авианосной группы Штатов.

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