Sohu: залпа одной модернизированной российской подлодки проекта «Антей» хватит для уничтожения авианосной группы США

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14 января 2022, 09:58 Источник: «ПолитРоссия»

Американская авианосная группа, Petty Officer 2nd Class Haydn Sm / globallookpress.com

Залпа одной модернизированной российской подлодки проекта «Антей» хватит для уничтожения авианосной группы Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что в настоящий момент ряд субмарин «Антей» проходит модернизацию.

«Усовершенствованные атомные подводные лодки класса “Антей” смогут нести до 72 крылатых ракет, в том числе и гиперзвуковых», — отмечает сайт.

Помимо крылатых ракет, корабли будут вооружены торпедами. Таким образом, на борту одной субмарины смогут находиться около сотни боеприпасов.

Sohu указывает на то, что залпа одной модернизированной лодки типа «Антей» хватит для уничтожения американской авианосной группы.

Как сообщалось ранее сегодня, капитан I ранга Константин Сивков заявил, что в военное время Россия очень быстро уничтожила бы обнаруженную в Норвегии субмарину New Mexico.

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