В военное время Российская Федерация очень быстро уничтожила бы появившуюся в Норвегии подлодку Соединенных Штатов, вооруженную крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом заявил отечественный военный аналитик, капитан I ранга Константин Сивков.
Несколько дней назад в северной части Норвегии была обнаружена американская субмарина New Mexico, несущая ракеты Tomahawk. Предполагается, что корабль может направляться в сторону российских границ.
Сивков в разговоре со СМИ обратил внимание на «тот факт, что эта лодка вдруг оказалась обнаруженной».
«Видимо, хорошо сработали наши противолодочные силы и наши силы радиотехнической разведки», — отметил эксперт.
По словам собеседника журналистов, «в военное время мы бы очень быстро ее уничтожили в такой ситуации».
«Теоретически, можем уничтожить ее и сейчас, хотя делать этого, конечно, не будем. По крайней мере, пока подлодка не нанесет удар по нашим позициям», — сказал Константин Сивков.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Baijiahao написал, что США могут предложить Москве отказаться от военного союза с Пекином в обмен на невступление Украины в Североатлантический альянс.
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