Капитан I ранга Сивков: в военное время Россия очень быстро уничтожила бы появившуюся в Норвегии подлодку США с ракетами Tomahawk

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14 января 2022, 07:32 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка New Mexico, MC2 Kristina Young / globallookpress.com

В военное время Российская Федерация очень быстро уничтожила бы появившуюся в Норвегии подлодку Соединенных Штатов, вооруженную крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом заявил отечественный военный аналитик, капитан I ранга Константин Сивков.

Несколько дней назад в северной части Норвегии была обнаружена американская субмарина New Mexico, несущая ракеты Tomahawk. Предполагается, что корабль может направляться в сторону российских границ.

Сивков в разговоре со СМИ обратил внимание на «тот факт, что эта лодка вдруг оказалась обнаруженной».

«Видимо, хорошо сработали наши противолодочные силы и наши силы радиотехнической разведки», — отметил эксперт.

По словам собеседника журналистов, «в военное время мы бы очень быстро ее уничтожили в такой ситуации».

«Теоретически, можем уничтожить ее и сейчас, хотя делать этого, конечно, не будем. По крайней мере, пока подлодка не нанесет удар по нашим позициям», — сказал Константин Сивков.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Baijiahao написал, что США могут предложить Москве отказаться от военного союза с Пекином в обмен на невступление Украины в Североатлантический альянс.

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