Avia.pro: ракетоносцы США и истребители Японии могли отработать условные удары по российским Курилам

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14 января 2022, 09:26 Источник: Avia.pro

Самолеты, Sra Andrew Kobialka/Planetpix / globallookpress.com

Ракетоносцы Соединенных Штатов и истребители Японии могли отработать условные удары по российским Курильским островам. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад состоялись учения, в которых приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и шесть истребителей сил Токио. Сайт отмечает, что маневры проходили над Японским морем и вблизи юго-восточной части острова Хоккайдо.

В процитированном материале указывается, что самолеты могли отработать условные удары по территории российских Курил, на которые претендует Япония.

Как сообщалось ранее в пятницу, капитан I ранга Константин Сивков заявил, что в военное время РФ очень быстро уничтожила бы обнаруженную в Норвегии американскую подлодку New Mexico с крылатыми ракетами Tomahawk.

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