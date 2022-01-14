Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» давно бы признали в ЕС, если бы оценивали с медицинской точки зрения

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» по экономическим причинам.
«EMA защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию»,- пояснил он.
Также Быстрон считает, что на решение агентства влияют политические факторы. По его словам, «Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения.
Ранее сообщалось, что AstraZeneca намерена подать документы на регистрацию своей вакцины против коронавирусной инфекции в России.
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