Компания AstraZeneca намерена подать документы на регистрацию вакцины в России после испытаний

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12 января 2022, 17:59 Источник: ТАСС

вакцина, фото: Antonio Balasco/ globallookpress.com

AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины против новой коронавирусной инфекции в России после получения результатов исследования комбинированного применения с препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 12 января.

«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"»,- пояснении в организации.

Ранее сообщалось, что Оксфордский университет и компания AstraZeneca приступили к созданию препарата, который предназначен для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон».

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