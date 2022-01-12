Аргументы Недели В мире 13+

Компания AstraZeneca намерена подать документы на регистрацию вакцины в России после испытаний

, 17:59 Источник: ТАСС

Компания AstraZeneca намерена подать документы на регистрацию вакцины в России после испытаний
вакцина, фото: Antonio Balasco/ globallookpress.com

AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины против новой коронавирусной инфекции в России после получения результатов исследования комбинированного применения с препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 12 января.

«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"»,- пояснении в организации.

Ранее сообщалось, что Оксфордский университет и компания AstraZeneca приступили к созданию препарата, который предназначен для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Песков назвал прививку от COVID-19 добром «на фоне надвигающейся войны»

Песков назвал прививку от COVID-19 добром «на фоне надвигающейся войны»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что рост заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен, напомнил о вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Наука

Происшествия

В мире

Политика

В мире

Политика

Культура

Политика

Политика

В мире