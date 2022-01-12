Компания AstraZeneca намерена подать документы на регистрацию вакцины в России после испытаний

AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины против новой коронавирусной инфекции в России после получения результатов исследования комбинированного применения с препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 12 января.
«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"»,- пояснении в организации.
Ранее сообщалось, что Оксфордский университет и компания AstraZeneca приступили к созданию препарата, который предназначен для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон».
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