NetEasе о маневрах подлодки России вблизи американского побережья: субмарина «смело ворвалась на задний двор Соединенных Штатов»

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14 января 2022, 08:05 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах китайских СМИ разместили материал, в котором прокомментированы маневры одной из подводных лодок Российской Федерации вблизи побережья США.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой российская атомная субмарина в течение нескольких недель курсировала рядом с американскими берегами. Военные США узнали об этом после того, как корабль ушел из данного района.

Издание NetEasе пишет, что подлодка «смело ворвалась на задний двор Соединенных Штатов». Китайские журналисты полагают, что маневры вблизи американских границ совершила субмарина проекта «Борей». Данные корабли отличаются высоким уровнем скрытности и способны нести по шестнадцать баллистических ракет «Булава», каждая из которой имеет десять боеголовок.

«160 боеголовок “Борея” являются весомой причиной для США, чтобы нервничать из-за российской подлодки», — указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, капитан I ранга Константин Сивков заявил, что в военное время РФ очень быстро уничтожила бы обнаруженную в Норвегии американскую субмарину New Mexico с крылатыми ракетами Tomahawk.

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