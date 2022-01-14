Предложенные сенатором-республиканцем Крузом санкции против «СП-2» не набрали необходимых для утверждения голосов

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14 января 2022, 07:32

рабочий, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Предложенные сенатором-республиканцем Тед Крузом санкции против российского газопровода «Северный поток-2» не набрали нужного количество голосов. При этом политик призвал президента США Джо Байдена прислушаться к мнению верхней палаты конгресса и ужесточить ограничения.

Проект Круза набрал 55 голосов из необходимых 60,43 сенатора проголосовали против.

«Несмотря на яростное лоббирование со стороны Белого дома, значительное двухпартийное большинство сенаторов вновь проголосовало за немедленные санкции против трубопровода Путина»,- написал сенатор в Twitter.

Он предложил Байдену прислушаться к сенату, народу и правительству Украины и пересмотреть свое «катастрофическое решение» предоставить России освобождение от предписанных конгрессом санкций.

Ранее сообщалось, что Европейский союз официально продлил действующие антироссийские санкции в отношении отдельных секторов экономики до 31 июля 2022 года.



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