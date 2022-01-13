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Евросоюз продлил антироссийские санкции в сфере экономики до 31 июля 2022 года

, 19:46 Источник: РИА Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции в сфере экономики до 31 июля 2022 года
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Европейский союз официально продлил действующие антироссийские санкции до 31 июля 2022 года. Об этом говорится в распространённом в четверг, 13 января, заявлении ЕС.

«Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года»,- сказано в документе.

Отмечается, что лидеры стран-участниц ЕС в ходе декабрьского саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России. Также ЕС призвал Москву «приступить к выполнению минских соглашений».

Напомним, что экономические санкции против РФ действуют на протяжении более семи лет. Ограничения были введены 31 июля 2014 года сроком на один год. Затем решение об их продлении связали с выполнением Минских договоренностей.

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