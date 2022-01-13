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Лавров назвал «абсурдным решением» возможное введение новых санкций США против России

, 15:51

Лавров назвал «абсурдным решением» возможное введение новых санкций США против России
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможное введение санкций со стороны США. В среду американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против президента РФ Владимира Путина и некоторых юридических лиц из-за ситуации вокруг Украины.

«По-моему, для любого человека это понятно. Именно такого рода абсурдные решения конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего»,- высказал дипломат в эфире передачи Первого канала «Большая игра».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что пакет новых антироссийских санкций, предложенный Конгрессом США, можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой.

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Политика

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможное введение новых антироссийских санкций, которые могут коснуться финансовых организаций. Накануне американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против России из-за «агрессивных» действий против Украины.

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