Боррель заявил, что институты ЕС не могут запретить запуск «Северного потока – 2»

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13 января 2022, 21:59 Источник: ТАСС

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» запретить не могут, поскольку это частный проект.

«Не так много можно сказать о "Северном потоке - 2". Это частный инвестиционный проект, в число инвесторов входят европейские компании. "Северный поток - 2" закончен и ждет утверждения регуляторов, немецкого и европейского, которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС. Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами»,- высказал дипломат.

При этом Боррель отметил, что «невозможно представить» запуск «Северного потока-2» в случае эскалации военной ситуации на Украине. По его словам, проект напрямую связан с Киевом.

«Вы не можете предположить, что мы готовимся ввести санкции, с одной стороны, в случае агрессии, а с другой - будем открывать инфраструктуру. Но если все пойдет хорошо, будет деэскалация и ничего не случится, тогда этот вопрос только в руках регуляторов»,- продолжил он.

Ранее иинистр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что ситуация с запуском трубопровода «Северный поток – 2» показала зависимость Германии от США.

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