Госсекретарь США: слова российских властей расходятся с действиями
13 января 2022, 18:31
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что заявления российских властей якобы расходятся с действиями. По его словам, движение Москвы происходит в «противоположном направлении тому», куда, по ее словам, она хотела бы идти.
«Если и есть вызов европейской безопасности, он исходит не от НАТО, а от России»,- высказал дипломат в интервью MSNBC.
Также Блинкен отметил, что Североатлантический альянс не откажется от политики открытых дверей, и если страны будут соответствовать требованиям для вступления в организацию, а ее члены поддержат такое решение, то НАТО примет новых участников.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «эмоциональной и не очень вежливой» реакцию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на требования РФ о нерасширении НАТО.
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