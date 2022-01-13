Госсекретарь США: слова российских властей расходятся с действиями

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13 января 2022, 18:31

Энтони Блинкен, фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что заявления российских властей якобы расходятся с действиями. По его словам, движение Москвы происходит в «противоположном направлении тому», куда, по ее словам, она хотела бы идти.

«Если и есть вызов европейской безопасности, он исходит не от НАТО, а от России»,- высказал дипломат в интервью MSNBC.

Также Блинкен отметил, что Североатлантический альянс не откажется от политики открытых дверей, и если страны будут соответствовать требованиям для вступления в организацию, а ее члены поддержат такое решение, то НАТО примет новых участников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «эмоциональной и не очень вежливой» реакцию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на требования РФ о нерасширении НАТО.

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