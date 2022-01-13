Лавров заявил об «эмоциональной и не очень вежливой» реакции Борреля на требования РФ о нерасширении НАТО

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13 января 2022, 16:33

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что требования Москвы о нерасширении НАТО на восток неприемлемы и с «конкретным отказом» стран ЕС.

«Когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз, мол, оказался на задворках и Россия игнорирует Евросоюз - во-первых, Евросоюз сам себя отправил на задворки темы европейской безопасности»,- высказал дипломат в эфире передачи Первого канала «Большая игра».

Лавров отметил, что, несмотря на слова европейских чиновников, ЕС «никто ничего не разрешит», поскольку решение будет принимать НАТО. По его словам, американцы уже сделали всё, чтобы их «послушная группа поддержки» и в альянсе, и в ЕС вывела весь этот процесс на то, что НАТО - это опора безопасности, в том числе для Европы.

Ранее Лавров назвал «абсурдным решением» возможное введение новых санкций США против России.

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