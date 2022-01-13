Столтенберг заявил о готовности НАТО внести конкретные предложения по безопасности для обсуждения с Россией

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13 января 2022, 13:41

фото: globallookpress.com

О готовности НАТО "положить на стол переговоров" с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения в четверг заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что Россия на заседании Совета Россия - НАТО 12 января пока не дала ответа на предложение НАТО начать серию консультаций по безопасности.

Он подчеркнул, что НАТО готова внести конкретные предложения по безопасности для обсуждения с Москвой.

Россия ждет от Соединенных Штатов Америки и их союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.

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