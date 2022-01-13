Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

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13 января 2022, 08:59

Посол А. Антонов, фото: Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Россия ждет от Соединенных Штатов Америки и их союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва свои инициативы по выводу ситуации из кризиса 10 января разъяснила в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Как заявил посол, теперь Россия ждет "адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений".

У Антонова есть сомнения в способности Вашингтона обосновывать свою точку зрения на переговорах. По словам дипломата, создалось впечатление, что американские политики через СМИ запустили миф о неизбежном "российском вторжении на Украину", и им приходится сейчас преодолевать свои фобии. "Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", — отметил Анатолий Антонов.

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