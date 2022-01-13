Польское издание Mysl Polska: США намерены сорвать переговоры с Россией, чтобы спровоцировать войну на Украине

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13 января 2022, 12:05

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки и их союзники в НАТО собираются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.

Автор польского издания Myśl Polska Адам Смех написал свое мнение, полагая, что "из переговоров ничего не выйдет", так как США и их монстр НАТО, целенаправленно стремятся к эскалации конфликта. Польский журналист пишет, что США пытаются втянуть Россию в войну, в которой сами участвовать не намерены, - передаёт RT. "Правящей в США элите нужна война на Украине",- говорится в публикации.

Смех пишет:"В Кремле должны осознавать последствия возникшей ситуации". "Война будет неизбежна, если США не отступят от своей позиции. Россия должна отреагировать",- подвел итог польский публицист.

Член Совета Федерации Алексей Пушков полагает, что принятие на Западе санкций против российского руководства грозит "крайне деструктивными" последствиями.

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