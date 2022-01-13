Пушков считает, что американские санкции против Путина приведут к разрыву отношений России и США

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13 января 2022, 07:42

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Введение персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений России с США. Член Совета Федерации Алексей Пушков полагает, что принятие на Западе санкций против российского руководства грозит "крайне деструктивными" последствиями.

В беседе с изданием Газета.ру политик выразил мнение, что при принятии в США такого закона и его применении, дойдет до "самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва".

Как считает Пушков, угроза новых санкций для авторов этой инициативы - инструмент, который, как они надеются, обеспечит США "свободу рук в давлении на Кремль".

По его словам, таким образом Вашингтон может подтолкнуть Киев к началу агрессии в Донбассе. "И, вместе с тем, такая поддержка Вашингтона со стороны — это некое алиби для Украины", — подытожил политик.

В США группа сенаторов-демократов ранее представила законопроект о новых санкциях против России и президента РФ Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов, которые Вашингтон может принять в случае "обострения ситуации на Украине. Кроме Путина ограничения могут коснуться высокопоставленных чиновников и военных.

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