WP: администрация президента США предложила ввести новые санкции против Путина

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12 января 2022, 16:42

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Администрация президента США Джо Байдена предложили ввести новые антироссийские санкции, которые напрямую затронут президента Владимира Путина, из-за «агрессивных действий» против Украины.

«Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций, если президент России Путин вторгнется на Украину»,- сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности и попавшие в ее распоряжение документы.

Отмечается, что, помимо Путина, ограничения могут коснуться других высокопоставленных чиновников и военных. Также санкции планируется ввести против банков и доступа к системе межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, сенаторы призвали рассмотреть «все доступные и надлежащие меры» для противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2». Разработкой проекта руководил глава комитета сената по международным делам Роберт Менендес.

Ранее политолог Владимир Брутер выразил мнение, что США не будут вводить жесткие меры против России, пока идет переговорный процесс. При этом, по его словам, Вашингтон хочет держать Москву на коротком поводке.

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