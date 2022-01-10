Политолог Владимир Брутер: США хотят держать Россию на коротком поводке

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10 января 2022, 17:43 Источник: "Экономика сегодня"

Джо Байден, Ting Shen/globallook.com

Америка не введет жесткие санкции против России, пока сохраняется переговорный процесс. Такое мнение высказал в интервью агентству «Экономика сегодня» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Пока переговорный трек сохраняется, американцы жестких мер против РФ не введут. Разговоры про санкции носят подготовительный характер, данную риторику можно назвать артподготовкой», – считает эксперт.

При этом, по его мнению, США заинтересованы в длительном переговорном процессе.

«Соединенные Штаты хотят, чтобы переговорный процесс шел долго и позволял американцам выкачивать из РФ уступки и одновременно держать ее на коротком поводке», – убежден Брутер.

Однако для Москвы такая тактика не приемлема. Как считает политолог, в случае проволочек Вашингтона Россия выйдет из переговорного процесса.

«Такое решение РФ приведет к некоторому ухудшению отношений, но не станет поводом для санкций. Переговоры по безопасности придумали не американцы, это следствие двух предложений Москвы», – резюмирует Брутер.

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