Угрозы США в адрес России: блеф или правда?

Россия может попасть в список стран, на которые распространяются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вторгнуться на Украину. В настоящее время в этом списке находятся Куба, Сирия, Иран и КНДР.
Ограничения могут быть наложены на товары, произведённые в США и поставляемые в Россию, а также некоторые товары иностранного производства, созданные под юрисдикцией Штатов. Среди рассматриваемых для запрета на эскпорт товаров - электроника, ПО и связанные с ними технологии.
По данным СМИ, санкции не будут вводиться "от малого к большому", вместо этого Вашингтон намерен начать сразу с жёстких мер и сохранять их. По мнению американских чиновников, данные меры серьёзно отразятся на российской экономике, включая сферу финансов и критических для Кремля секторах.
Конкретных решений на этот счёт пока нет, но информационный проброс в крупнейших информационных агенствах уже сделан. Пока это некое влияние или попытка манипуляции Россией с целью изменения её внешнеполитического поведения.
Возникает вопрос: можно ли говорить о блефе США в связи с этим вышеприведенным информационным пробросом? Ведь блеф - это всегда некое поведение, направленное на то, чтобы субъект поверил в обман, то есть, воспринял обман как правду, поверил в то, чего на самом деле нет и быть не может.
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Для того чтобы в этом разобраться необходимо понять насколько Куба, Сирия, Иран и КНДР, то есть, страны, на которые уже наложены эти эмбарго, могут быть рядоположены вместе с Россией. Если найдётся множество экономических и политических аргументов, что такое рядоположение невозможно, то всё это блеф США.
При этом необходимо признать, что Россия имеет ключевую роль в мировой экономике как нефтегазовая сырьевая страна. Например, от этого фактора основательно зависит выживание Европы, особенно в зимнее время. Не говоря, уже о том, какое мощное возмущение произойдёт на фондовом рынке, если будет введено такое основательное эмбарго. И таких экономических факторов множество, не позволяющих рядополагать Россию с Кубой, Сирией, Ираном и КНДР. В конце концов, Россия ядерная держава. При этом, история показывает, что США рациональная страна, повязанная в различных обязательствах и поэтому основательное сырьевое эмбарго в отношении России, было бы авантюрным и утопичным для самих США. Поэтому тогда, когда говорят о том, что Россия составляет очень малую часть мировой экономики, то нужно помнить, что мировая экономика - это продукт мировой политики, в которой Россия занимает ключевую роль. Это ещё раз подтверждает, что рядоположение России со странами, для которых было введено эмбарго, является далеко не корректным.
Таким образом, такое вышеприведенное поведение США является блефом. И является лишь приёмом провокационного расшатывания Российской экономики. И это мы уже проходили тогда, когда цены на нефть были минусовыми.
Тема касающаяся того, как Россия сама блефует на экономической и политической сцене, рисуя себе показатели в экономике, обороне, промышленности, науке, образовании и др. - это отдельная тема, для следующих моих публикаций.
Таким образом, борьба блефов США и России - это отдельная, интересная и актуальная тема.
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