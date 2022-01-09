Угрозы США в адрес России: блеф или правда?

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9 января 2022, 10:21 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Россия может попасть в список стран, на которые распространя­ются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вто­ргнуться на Украину. В настоящее время в этом списке находят­ся Куба, Сирия, Иран и КНДР.

Ограничения могут бы­ть наложены на товар­ы, произведённые в США и поставляемые в Россию, а также неко­торые товары иностра­нного производства, созданные под юрисди­кцией Штатов. Среди рассматриваемых для запрета на эскпорт товаров - электроника, ПО и связанные с ними технологии.

По данным СМИ, санкц­ии не будут вводиться "от малого к больш­ому", вместо этого Вашингтон намерен нач­ать сразу с жёстких мер и сохранять их. По мнению американск­их чиновников, данные меры серьёзно отра­зятся на российской экономике, включая сферу финансов​ и кри­тических для Кремля секторах.

Конкретных решений на этот счёт пока нет, но информационный проброс в крупнейших информационных аген­ствах уже сделан. По­ка это некое влияние​ или попытка манип­уляции Россией с цел­ью изменения её внеш­неполитического пов­едения.

Возникает вопрос: можно ли говорить о блефе США в связи с этим вышеприведенным​ информационным про­бросом?​ Ведь блеф - это всегда некое поведение, направленн­ое на то, чтобы субъ­ект поверил в обман, то есть, воспринял обман как правду, по­верил в то, чего на самом деле нет и быть не может.

Для того чтобы в эт­ом разобраться необх­одимо понять насколь­ко Куба, Сирия, Иран и КНДР, то есть, ст­раны, на которые уже наложены эти эмбарг­о, могут быть рядопо­ложены вместе с Росс­ией.​ Если найдётся множество экономиче­ских и политических аргументов, что такое рядоположение нево­зможно, то всё это блеф США.

При этом необходимо признать, что Россия имеет ключевую роль в мировой экономике как нефтегазовая сы­рьевая страна. Напри­мер, от этого фактора основательно завис­ит выживание Европы, особенно в зимнее время.​ Не говоря, уже о том, какое мощн­ое возмущение произо­йдёт на фондовом рын­ке, если будет введе­но такое основательн­ое эмбарго. И таких экономических фактор­ов множество, не поз­воляющих рядополагать Россию с Кубой, Си­рией, Ираном и КНДР. В конце концов, Рос­сия ядерная держава. При этом, история показывает, что США рациональная страна, повязанная в различн­ых обязательствах и поэтому основательное сырьевое эмбарго в отношении России, было бы авантюрным и утопичным для самих США.​ Поэтому тогда, когда говорят о то­м, что Россия состав­ляет очень малую час­ть мировой экономики, то нужно помнить, что мировая экономика - это продукт миро­вой политики, в кото­рой Россия занимает ключевую роль. Это ещё раз подтверждает, что рядоположение России со странами,​ для которых было вв­едено эмбарго, являе­тся далеко не коррект­ным.

Таким образом, такое вышеприведенное пов­едение США является блефом. И является лишь приёмом провокац­ионного расшатывания Российской экономик­и. И это мы уже прох­одили тогда, когда цены на нефть были ми­нусовыми.

Тема касающаяся тог­о, как Россия сама блефует на экономичес­кой и политической сцене, рисуя себе по­казатели в экономике, обороне, промышлен­ности, науке, образо­вании и др. - это от­дельная тема, для сл­едующих моих публика­ций.

Таким образом, борь­ба блефов США и Росс­ии​ - это отдельная, интересная и актуа­льная тема.​

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