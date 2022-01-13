Политолог Пол Антонопулос: хаос в Казахстане был выгоден Соединенным Штатам

Хаос в Казахстане, где в начале года вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, был выгоден Соединенным Штатам. Соответствующую точку зрения высказал греческий политолог Пол Антонопулос.
«Нет никаких сомнений в том, что хаос в Казахстане был выгоден Вашингтону: это создало бы новый очаг давления на Россию. Кроме того, устранив дружественно настроенное к Москве руководство Казахстана, США заблокировали бы доступ России к ресурсам и рынкам Центральной Азии», — отметил эксперт.
По его словам, стабильность и мир в Казахстане были восстановлены после отправки туда миротворческого контингента ОДКБ.
Ранее сегодня сообщалось, что британский таблоид Daily Express назвал поддержку Китаем действий ОДКБ «клятвой верности России» и «ужасающим предупреждением» для мира.
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