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Avia.pro: военные России могут начать подавлять силы НАТО у границ системами РЭБ, чтобы парировать угрозы безопасности

, 07:33 Источник: Avia.pro

Avia.pro: военные России могут начать подавлять силы НАТО у границ системами РЭБ, чтобы парировать угрозы безопасности
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные могут начать подавлять силы НАТО у границ страны системами радиоэлектронной борьбы, чтобы парировать угрозы безопасности. Такой вариант развития событий допускается в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro привел заявление заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, которое он сделал по итогам вчерашних переговоров между представителями Москвы и Североатлантического альянса. По словам Грушко, у России имеется набор законных военно-технических мер, которые страна применит, если будет ощущать реальную угрозу безопасности.

Авторы сайта полагают, что для парирования угроз военные РФ могут начать подавлять силы западного блока у границ комплексами РЭБ. Вероятными целями для данных систем журналисты назвали корабли и авиацию НАТО.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Sohu написал, что «Россия в гневе отправила 70 кораблей в море» после перехвата ее самолета истребителем F-35 над Балтикой в мае прошлого года.

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