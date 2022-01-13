Avia.pro: военные России могут начать подавлять силы НАТО у границ системами РЭБ, чтобы парировать угрозы безопасности

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13 января 2022, 07:33 Источник: Avia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные могут начать подавлять силы НАТО у границ страны системами радиоэлектронной борьбы, чтобы парировать угрозы безопасности. Такой вариант развития событий допускается в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro привел заявление заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, которое он сделал по итогам вчерашних переговоров между представителями Москвы и Североатлантического альянса. По словам Грушко, у России имеется набор законных военно-технических мер, которые страна применит, если будет ощущать реальную угрозу безопасности.

Авторы сайта полагают, что для парирования угроз военные РФ могут начать подавлять силы западного блока у границ комплексами РЭБ. Вероятными целями для данных систем журналисты назвали корабли и авиацию НАТО.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Sohu написал, что «Россия в гневе отправила 70 кораблей в море» после перехвата ее самолета истребителем F-35 над Балтикой в мае прошлого года.

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