Депутат бундестага Котре поддержал Россию в вопросе нерасширения НАТО

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12 января 2022, 22:35 Источник: РИА Новости

флаг Германии, фото: pixels.com

Депутат бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Россия имеет право требовать нерасширения НАТО.

«Россия, так сказать, после окончания холодной войны, была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО»,- пояснил он.

Также Котре положительно относится к тому, что участники заседания Совета Россия-НАТО друг с другом разговаривают. По его словам, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже указала на то, что дипломатия играет главную роль. При этом депутат считает, что возможные результаты в краткосрочной перспективе не просматриваются.

«Я рассчитываю, что постепенное сближение продолжится, что доверие в отношениях будет пошагово восстановлено»,- добавил политик.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко выразил мнение, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса сопряжено с рисками.

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