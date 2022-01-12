Замгоссекретаря США Шерман: Россия может отказаться от работы по дипломатической линии с НАТО
12 января 2022, 21:59
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, отвечая на вопрос о перспективах в переговорах с США по гарантиям безопасности, заявила, что Россия может отказаться от дипломатической работы с Североатлантическим альянсом.
«Это возможно, что президент РФ Владимир Путин выберет не работать по дипломатической линии»,- высказала она в интервью телеканалу MSNBC.
Шерман отметила, что в переговорах с США в контексте того, что некоторые предложения России, в частности, о нерасширении НАТО, являются для Вашингтона «непроходными» американская сторона предпочла бы, чтобы Москва выбрала работу в дипломатическом ключе.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал «разговором по душам» встречу с НАТО в Брюсселе 12 января.
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