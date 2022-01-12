Замглавы МИД РФ Грушко назвал «разговором по душам» встречу с НАТО

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12 января 2022, 20:51 Источник: ТАСС

Александр Грушко, фото: NATO/Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переговоры с НАТО, прошедшие 12 января в Брюсселе, были нужны. По его словам, представители делегаций поговорили «по душам».

«… произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам»,- высказал дипломат.

Грушко отметил, что заседание Совета РФ-НАТО выявило большое количество расхождений по ключевым вопросам. При этом представитель МИД считает, что разговор получился достаточно «откровенный, прямой, глубокий и насыщенный». По его мнению, один из главных вопросов заключается в том, что альянс понимает принцип неделимости безопасности избирательно.

«В глазах НАТО он существует только для членов альянса, и в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других».- пояснил он.

Ранее Грушко выразил мнение, что у России и Североатлантического альянса нет объединяющей позитивной повестки дня.

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