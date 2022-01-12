Генсек НАТО сообщил о заинтересованности в восстановлении работы дипмиссий в Москве и Брюсселе

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12 января 2022, 18:30 Источник: ТАСС

Йенс Столтенберг, фото: Zheng Huansong/XinHua/ globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс заинтересован в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы своих миссий в Москве и Брюсселе.

«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов»,- пояснил он.

Столтенберг выразил сожаление, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис альянса в Москве.

«Мы четко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог»,- продолжил генсек.

Ранее Столтенберг выразил мнение, что между союзниками в альянсе и Россией существуют серьезные противоречия по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине.

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