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Появилось видео сброса дроном ВСУ снарядов на позиции бойцов республик Донбасса

, 17:30

Появилось видео сброса дроном ВСУ снарядов на позиции бойцов республик Донбасса
Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлен сброс беспилотником Вооруженных сил Украины снарядов на позиции бойцов самопровозглашенных республик Донбасса. Данный ролик был опубликован некоторое время назад украинским Telegram-каналом «Оперативний ЗСУ».

На выложенных кадрах можно увидеть, как дрон сбрасывает несколько снарядов, от разрыва которых на земле образовываются очаги пламени. Когда и в каком районе Донбасса была сделана запись, неизвестно.

Ранее в среду сообщалось, что бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил об опасности потери страной Харькова, Херсона и Одессы.

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